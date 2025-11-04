  • Instagram
Ивайла Бакалова за скандала с Цеца и българското знаме: Търсен е PR ефект

Ивайла Бакалова за скандала с Цеца и българското знаме: Търсен е PR ефект

Стопкадър/бТВ
След разразилия се скандал в Северна Македония с Цеца Величкович, която се появи на сцената, загърната в българското знаме, бившата "Мис България" Ивайла Бакалова направи изненадващо разкритие в ефира на „Преди обед“ по bTV, пише marica.bg.

„Аз съм човекът, който организира концерта ѝ на стадион „Васил Левски“ през 2007 година. Тя беше тук пет дни с децата си – познавам я лично и е прекрасна“, сподели Ивайла.

Но след тази топла забележка, красавицата хвърли истинска медийна бомба:

„Няма как Цеца да не е знаела, че държи българския флаг! Знае отлично колко деликатна е темата за отношенията между България и Северна Македония. Според мен това беше търсен PR ефект – тя винаги гледа да е в центъра на вниманието и да вдига шум около името си.“

Бакалова разкри още, че на концерта е имало много българи, което допълнително е подхранило интереса и напрежението около сценичния момент.

„Музиката трябва да обединява, а не да разделя. Живеем в 21 век – не е нормално да се стига до такива конфликти. Хората трябва да уважават историята и да спрат с омразата“, каза още тя.

След изявлението ѝ, социалните мрежи буквално избухнаха – едни защитиха Цеца, други подкрепиха Ивайла. Но едно е сигурно – скандалът с българското знаме далеч не е приключил, а изказването на Бакалова само наля още масло в огъня.


