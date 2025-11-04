Внезапно мощно изригване на слънцето: Ще ни подмине ли силна магнитна буря?
Учени отчетоха най-мощното слънчево изригване от клас М от края на септември насам тази нощ.
Явлението е класифицирано като M5.0. Максималната радиация е регистрирана в 12.11 ч. тази нощ българско време. Това е най-мощното слънчево събитие от 28 септември насам, когато се случи изригване с M6.4, съобщават учените от РАН.
Астрономите в момента регистрират образуването на мощно изхвърляне на слънчева маса, но точната му траектория все още е неизвестна. Активната област в момента е значително изместена от Земята. Въпреки това, тя постепенно се приближава. Ако изхвърлянето на плазма не се е случило под екстремен ъгъл, слънчевият материал вероятно ще подмине нашата планета.
Преди това специалисти от ИКИ РАН съобщиха, че активна област 4246 на Слънцето вече се е появила от обърнатата към Земята страна. Зад нея се движи друга мощна област, която може да се превърне в „основното“ слънчево петно.
Според данни от Слънчевата динамична обсерватория на NASA (SDO), тази дупка се простира на почти един милион километра през южното полукълбо на Слънцето.
Короналните дупки са области с по-ниска плътност на плазмата и отслабено магнитно поле, откъдето слънчевият вятър излиза с висока скорост. Когато тези потоци достигнат Земята, те могат да взаимодействат с нейното магнитно поле и да засилят геомагнитната активност.
Спаред Meteo Balkans, астрономи и космически агенции предупреждават за възможна умерена геомагнитна буря (клас G2), която се очаква на 6-7 ноември 2025 г. Причината за това космическо явление е сблъсъкът на изхвърлени заредени частици и очакваният слънчев вятър. Тези региони съдържат засилени магнитни полета, подобни на тези при короналните изхвърляния на маса (CME), което ги прави особено активни и способни да предизвикат ярки северни сияния.
Възможно е бурята да се усили до G3, предупреждават астрономи.
Още по темата:
- » Нова магнитна буря ни удря до часове
- » Две слънчеви изригвания едновременно, има вероятност от магнитна буря още на 14-ти
- » Днес ни удря силна магнитна буря!