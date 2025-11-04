Внезапно мощно изригване на слънцето: Ще ни подмине ли силна магнитна буря?

Учени отчетоха най-мощното слънчево изригване от клас М от края на септември насам тази нощ.

Явлението е класифицирано като M5.0. Максималната радиация е регистрирана в 12.11 ч. тази нощ българско време. Това е най-мощното слънчево събитие от 28 септември насам, когато се случи изригване с M6.4, съобщават учените от РАН.

Астрономите в момента регистрират образуването на мощно изхвърляне на слънчева маса, но точната му траектория все още е неизвестна. Активната област в момента е значително изместена от Земята. Въпреки това, тя постепенно се приближава. Ако изхвърлянето на плазма не се е случило под екстремен ъгъл, слънчевият материал вероятно ще подмине нашата планета.

Преди това специалисти от ИКИ РАН съобщиха, че активна област 4246 на Слънцето вече се е появила от обърнатата към Земята страна. Зад нея се движи друга мощна област, която може да се превърне в „основното“ слънчево петно.

Според данни от Слънчевата динамична обсерватория на NASA (SDO), тази дупка се простира на почти един милион километра през южното полукълбо на Слънцето.

Короналните дупки са области с по-ниска плътност на плазмата и отслабено магнитно поле, откъдето слънчевият вятър излиза с висока скорост. Когато тези потоци достигнат Земята, те могат да взаимодействат с нейното магнитно поле и да засилят геомагнитната активност.

Спаред Meteo Balkans, астрономи и космически агенции предупреждават за възможна умерена геомагнитна буря (клас G2), която се очаква на 6-7 ноември 2025 г. Причината за това космическо явление е сблъсъкът на изхвърлени заредени частици и очакваният слънчев вятър. Тези региони съдържат засилени магнитни полета, подобни на тези при короналните изхвърляния на маса (CME), което ги прави особено активни и способни да предизвикат ярки северни сияния.

Възможно е бурята да се усили до G3, предупреждават астрономи.