Удря ни бурята на века: Арктически студ сковава цяла Европа

Европа е на прага на рязко застудяване.

Докато южните страни все още се радват на мека есен, северните и западните части се подготвят за пристигането на арктическата "буря на века".

Синоптиците предупреждават, че най-сериозно ще пострадат Шотландия и северна Англия, където се очакват рекордни студове и силен снеговалеж.

"Първите масивни снеговалежи може да засегнат Северна Шотландия още на 12 ноември", съобщава The Mirror, цитирайки експерти, според които се очакват сериозни затруднения в трафика и проблеми за електропреносната мрежа.

По данни на Birmingham Live пък предстоящата буря няма да донесе само сняг, но и обилни валежи. В северните и централни райони на Уелс се прогнозират до 5 мм дъжд на час, а южните области ще усетят по-слаби, но продължителни превалявания.

Най-сериозни наводнения се очакват в Девън, Съмърсет и Корнуол. Там натрупаните валежи може да предизвикат временни затруднения и локални инциденти.

Сблъсъкът между студени арктически и по-топли въздушни маси ще направи целия ноември нестабилен, влажен и ветровит.

Метеоролозите подчертават, че това е само началото на зимния преход, който ще донесе още по-ниски температури през следващите седмици.

Централна Европа ще усети осезаем спад на температурите и повече дъждовни дни.

Експертите не изключват възможността настоящата промяна да бележи началото на дълга и студена зима – първата от няколко години насам.

Източник: "Марица"

#времето

