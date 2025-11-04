Мъск иска да блокира слънцето, за да ограничи глобалното затопляне

Шефът на SpaceX Илон Мъск сподели възможно решение на климатичната криза, въпреки че учените предупреждават, че то може да завърши с катастрофа, съобщи Daily Mail.

В публикация в X (Twitter), Мъск заяви, че иска да изстреля „голямо, захранвано от слънчева енергия“ съзвездие от спътници в земна орбита.

Сателитите с изкуствен интелект ще могат да правят „малки корекции“ в това колко от слънчевата енергия ще достига до Земята, което ще има охлаждащ ефект върху планетата.

Много членове на обществеността изглеждат ужасени от идеята, която е интерпретацията на Мъск за вече предложен проект за „геоинженерство“.

В отговор един скептичен потребител каза: „Значи по същество оставяме изкуствения интелект да решава колко слънчева светлина получават хората сега? Какво би могло да се обърка?“

Друг публикува: „Никой човек, нито компания, нито правителство нямат право да се забъркват в НАШИЯ колективен световен климат“, докато един се оплака, че „нямаме нужда от повече хора, които си играят на Бог“.

Лили Фюр, директор на програмата за икономика на изкопаемите горива в Центъра за международно екологично право (CIEL) в Берлин, нарече идеята „силно спекулативна“.

„Слънчевото геоинженерство е по своята същност непредсказуемо и би могло допълнително да дестабилизира нашата вече крехка климатична система“, каза тя пред Daily Mail.

„Всяко бъдещо внедряване на геоинженерство би застрашило живота и правата на милиарди хора, включително във Великобритания. Ако някога бъде внедрен, няма да е възможно да бъде спрян или временно, без да се рискуват бързи температурни пикове и ускоряване на глобалното затопляне. Тези силно спекулативни технологии са опасно отклонение от решаването на климатичната криза и трябва да бъдат премахнати от дневния ред завинаги“, добави тя.

В социалните мрежи много хора си спомниха епизода на „Семейство Симпсън“, където местният милиардер г-н Бърнс блокира слънцето, принуждавайки жителите на Спрингфийлд да използват електричество от атомната му електроцентрала.

Професор Густав Андерсон, биолог в университета Умео в Швеция, каза, че г-н Бърнс „е имал подобна идея преди няколко години“.

Мъск беше попитан как съзвездието ще осигури „прецизни и справедливи корекции на слънчевата енергия“ по цялата Земя, като същевременно отчита сезонните колебания.

Собственикът на SpaceX отговори: „Да. Ще са необходими само малки корекции, за да се предотврати глобалното затопляне или глобалното охлаждане.“