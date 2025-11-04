Спящо дете беше ранено при стрелба на улицата в Брюксел
Единайсетгодишно дете беше ранено снощи при стрелба в Брюксел, съобщи днес агенция Белга, предаде БТА.
Върху детето, което е спало по време на инцидента, са паднали парчета стъкло от прозореца на дома му, в който са попаднали куршуми. Детето е с леки наранявания и му е оказана медицинска помощ.
На място са пристигнали и полицейски специалисти, които да окажат психологическа подкрепа на детето и семейството му, пише Белга.
Коментирай
Най-четено от Свят
Последно от Свят