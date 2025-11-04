  • Instagram
Спящо дете беше ранено при стрелба на улицата в Брюксел

Единайсетгодишно дете беше ранено снощи при стрелба в Брюксел, съобщи днес агенция Белга, предаде БТА.

Върху детето, което е спало по време на инцидента, са паднали парчета стъкло от прозореца на дома му, в който са попаднали куршуми. Детето е с леки наранявания и му е оказана медицинска помощ.

На място са пристигнали и полицейски специалисти, които да окажат психологическа подкрепа на детето и семейството му, пише Белга.

