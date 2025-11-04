Дик Чейни, бивш вицепрезидент на САЩ и архитект на войната в Ирак, почина на 84 години

Бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни почина на 84 години вследствие на усложнения, свързани с пневмония, както и сърдечни и съдови заболявания, съобщи семейството му, цитирано от CNN. Чейни, често описван като най-влиятелният вицепрезидент в съвременната американска история и ключова фигура в оформянето на политиката на САЩ по време на войната в Ирак, почина заобиколен от съпругата си Лин от 61 години и дъщерите им Лиз и Мери.

В изявление семейството му го описа като „велик и добър човек“, който е вдъхновявал децата и внуците си да обичат страната си и да живеят с кураж, чест, доброта и страст към риболова. „Благодарни сме безкрайно за всичко, което Дик Чейни направи за нашата страна“, заявиха те.

Роден на 30 януари 1941 г. в Линкълн, Небраска, Ричард Брус Чейни изгради политическа кариера, продължила няколко десетилетия. Той навлезе в националната политика по време на администрацията на президента Джералд Форд, като първо бе заместник-началник на щаба на Белия дом при Доналд Ръмсфелд, преди да го наследи през 1975 г. По време на президентството на Джими Картър Чейни се насочи към изборна позиция, спечелвайки единствения мандат на Уайоминг в Камарата на представителите на САЩ през 1978 г. През шестте си мандата той се утвърди като уважаван лидер на Републиканската партия, достигайки поста на помощник-лидер на малцинството в Камарата.

През 1989 г. президентът Джордж Буш старши назначи Чейни за министър на отбраната, определяйки го като „доверен приятел и съветник“. В тази роля Чейни ръководи две големи военни операции на САЩ: нахлуването в Панама през 1989 г. и операция „Пустинна буря“ през 1991 г., която изгони иракските сили от Кувейт. След напускането на Пентагона, Чейни кратко обмисля кандидатура за президентските избори през 1996 г., но се отказва.

По време на администрацията на Клинтън той навлиза в частния сектор като изпълнителен директор на компанията за енергийни услуги „Халибъртън“ в Далас. През 2000 г. се завръща в публичната сфера като кандидат за вицепрезидент на Джордж Буш младши. Като вицепрезидент между 2001 и 2009 г., Чейни оказва силно влияние върху администрацията, като е дълбоко ангажиран в отбранителната и външната политика, особено след атентатите от 11 септември и по време на конфликта в Ирак.

Чейни оставя след себе си съпругата си Лин, дъщерите Лиз и Мери и седем внуци. Семейството му го определи като „благороден гигант“, чиято любов към семейството и служба към страната определят дългия и влиятелен живот на този политически лидер.