Искат прекратяване на мандата на Благомир Коцев

Общинската избирателна комисия във Варна поиска официална справка от Община Варна и Общинския съвет за полагаемия отпуск на кмета Благомир Коцев. Поводът е подаден сигнал от гражданина Дамян Христов, който иска информация дали продължителното отсъствие на кмета може да бъде основание за прекратяване на мандата му.

Благомир Коцев е в ареста от 8 юли тази година по обвинение за корупция и оттогава не е на работното си място. "След като получим справката от общината и Общинския съвет, комисията ще заседава утре или в сряда и ще обсъди случая," заяви Велин Жеков, председател на ОИК-Варна.

В подадения сигнал Дамян Христов се позовава на публикации в електронните медии и социалните мрежи, в които изпълняващият функциите кмет Павел Попов заявява, че след 30 октомври Благомир Коцев вече не може да ползва отпуск или да отсъства от работа. Сигналът иска да се изясни размерът на ползвания и оставащ отпуск на кмета, както и дали отсъствието му дава правно основание за прекратяване на мандата.

Заповедта за заместване изтича на 11 ноември

Павел Попов изпълнява функциите кмет на Варна от 8 юли, когато Благомир Коцев беше арестуван. Последната заповед за заместване е от 30 октомври и според нея Павел Попов ще продължи да изпълнява длъжността до 11 ноември. След тази дата изтича отпускът на Благомир Коцев.

Велин Жеков уточни, че това е единственият сигнал, постъпил в ОИК-Варна във връзка с възможно предсрочно прекратяване на мандата на кмета. Решението по казуса ще бъде взето след заседание на комисията, което се очаква да се проведе във вторник или сряда.