Инфлацията "изяде" 40% от спестяванията на българите

Българските спестявания са загубили над 40% от покупателната си способност за последните пет години заради инфлацията, показват официални данни на Националния статистически институт. Според анализ на европейската инвестиционна платформа Freedom24, докато цените на недвижимите имоти продължават да растат с бързи темпове, глобалните капиталови пазари осигуряват значително по-висока реална доходност при по-ниски разходи и по-голяма ликвидност.

Натрупаната инфлация за периода август 2020 година до август 2025 година надхвърля 40%, според данните на НСИ. Това означава, че покупателната способност на 100 000 лева, спестени през 2020 година, днес е равна на едва 60 000 лева. Председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов потвърди пред БНР, че над 41% е натрупаната инфлация за пет години от септември 2020 година до септември 2025 година.

Пазарът на жилища в България се разширява бързо през последните пет години. Националният индекс на цените на жилищата се е повишил от 128,1 през първото тримесечие на 2020 година до 224,5 през първото тримесечие на 2025 година, което представлява увеличение от около 75%, или средногодишна доходност от 11,9%.

В София средната цена на квадратен метър достига 1800-2200 евро, като в някои квартали ръстът е до 16% на годишна база. Въпреки това брутната доходност от наем е около 4,2-4,5%, но след данъци и разходи реалната нетна доходност пада до 2,5-3,5%. Транзакционните разходи между 5% и 10% от стойността на сделката и ниската ликвидност допълнително намаляват ефективността на инвестициите в имоти.

Глобалните пазари с по-висока доходност

За същия период глобалните фондови пазари превъзхождат доходността на българските имоти с голяма разлика. MSCI World Index нараства с около 170%, а S&P 500 с приблизително 208%. Инвеститор, вложил 100 000 евро в началото на 2020 година, днес би имал 175 000 евро при инвестиция в български недвижим имот, 270 000 евро при инвестиция в MSCI World индекс и 308 000 евро при инвестиция в S&P 500 индекс.



При инфлация над 40% през последните пет години само инвестиции с двуцифрена годишна доходност успяват да запазят или увеличат реалната стойност на капитала.

Инфлацията продължава през 2025 година

Според данните на НСИ, инфлацията в България достига 4,2% за първите осем месеца на 2025 година. За същия период глобални пазарни индекси като iShares MSCI World ETF и S&P 500 ETF носят доходност между 10% и 11%, което означава 6-7% реален прираст след корекция за инфлация.

Средната лихва по депозитите за този период е едва 0,7%, което означава, че средствата, държани в банки, реално губят около 3,5% от покупателната си способност. Кумулативната инфлация продължава да подкопава стойността на парите за българските домакинства.

Балансирани стратегии за защита от инфлация

Финансовите анализатори препоръчват балансирано портфолио от 60% глобални ETF-и и 40% облигации или депозити, което постига около 5% реален растеж при умерен риск. Това показва, че защитата от инфлация не изисква висока експозиция към рискови активи, достатъчна е комбинация от диверсификация, редовно ребалансиране и дългосрочен подход.

Краткосрочните колебания, включително спадът на технологичните акции през март и април след промени в митата, са компенсирани напълно в рамките на два месеца. Това потвърждава ефективността на дългосрочната стратегия, основана на диверсификация и съчетание между глобална експозиция и запазване на капитала.

Имотът дава сигурност, пазарите дават растеж

Недвижимите имоти остават реален и емоционално сигурен актив за българските домакинства. Въпреки това ограничената ликвидност и ниската нетна доходностги правят по-малко ефективни при висока инфлация. Глобалните ETF-и от друга страна предлагат диверсификация, прозрачност и достъп до хиляди компании по света, осигурявайки ликвидност и по-силен реален растеж на капитала.

Най-ефективният подход според финансовите експерти е балансираната стратегия – имоти за стабилност и глобални инвестиции за растеж и защита от инфлация. С наближаването на присъединяването на България към Еврозоната през 2026 година, темите за международна диверсификация и финансова грамотност стават все по-важни за запазване и увеличаване на личното богатство.