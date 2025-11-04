Мирчев: Представиха ни най-лошия бюджет от „Жан-Виденово време“ насам

Това е най-лошият бюджет от Жан-Виденово време насам, за последните години никога бюджетът не е бил такова икономическо цунами, никога в лицето на бизнеса не е бил насочван по този начин пистолетът на държавата. Това коментира пред журналисти съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

„Ще се противопоставим в парламента на такъв бюджет“, заяви той.

Според Мартин Димитров мерките ни вкарват в дългова спирала. ГЕРБ се отказаха да бъдат дясна партия, коментира той. Според "Да, България" левичарската класа обявява война на средната класа, гражданите и бизнеса. Излъгаха, че няма да вдигат данъци, а се предлага двойно повишаване на данък дивидент от 5 на 10%, с което ще бъдат "удавени" предприемчивите хора и увеличена сивата икономика, 2 процентни пункта се увеличава пенсионната вноска, посочи Димитров.

Вчера Министерството на финансите публикува проектобюджета за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Според проекта бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) е заложено на ниво 3 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) за 2026 г., като същото равнище се запазва и за 2027 и 2028 година. При това ниво на дефицита приходите, помощите и даренията по КФП се очаква да достигнат 42,8 процента от БВП през 2026 г. и 40,5 процента през 2027 и 2028 година. Повишението спрямо прогнозното ниво от 39,6 процента за 2025 г. се дължи основно на новите приходни мерки и на ефекта от приети през 2025 г. политики, които не са се проявили в пълен обем поради по-късното приемане на Бюджет 2025.

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г. по реда на Закона за държавния дълг, е 10,4 млрд. евро, в това число заем в размер до 3,261 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа по линия на инструмента "Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост".