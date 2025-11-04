Габриела и Джан Микеле - заедно и след края на "Ергенът: Любов в рая"

Любовта от пръв поглед съществува - Габриела и Джан Микеле остават заедно и след "Ергенът: Любов в рая". Те са заедно от половин година и вече живеят под един покрив.



Припомняме, че любовният рай рязко отесня за Джан Микеле, който си позволи недопустимо поведение към Орлин.

"Това поведение не трябва да се толерира. На малките момчетата бих казал да бъдат мъже, но без агресия", признава си той, месеци след случката.

И допълни, че след поведението си в предаването той е придобил друга гледна и градивна точка за себе си.

За любовта

Габриела Михайлова споделя, че Джани я е предразположил още в началото.

А той разкрива, че чувствата му са се случили още в първия момент.

"Джан е грижовен, добър и не е агресивен", разказа участничката в "Ергенът".



"Блъснаха ме с тротинетка преди 3 месеца - свалих 13 кг. Но съм зареден благодарение на Габриела."