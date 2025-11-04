Близо 60% от българите са били пред бърнаут
Мащабно проучване показва любопитни данни - 80% от българите се определят в добро психично здраве. Въпреки това, близо 60% от запитаните признават, че са били пред състояние на прегаряне - така нареченият бърнаут.
А голяма част от хората у нас, борят стреса с нездравословни практики като тютюнопушене, алкохол и преяждане.
Такива са данните от най-голямото здравно проучване в Европа, в което участват 22 държави, включително и България. В него са взели участие 27 000 респонденти.
Едва 19% от българите посещават всички профилактични прегледи, а 34% не се възползват, тъй като смятат, че нямат нужда от тях.
Изследването поставя и дава отговори на въпроси, свързани с психичното, превантивното здраве, начина на живот и здравната ни култура.
„Най-важното е да повишим здравната култура на българина, да го мотивираме да ходи на профилактични прегледи. За да не се стига до лечение. Много е важно тази култура да се пренесе в семейството. Тоест, децата да имат добра здравна култура. Да разбират, че здравето е ценност. С оглед на това да възпитаваме поколение, което в следващите години няма да има такива резултати”, обясни проф. Георги Димитров, член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, пред Нова нюз.
„Това проучване алармира за пореден път, че държавата е крайно време да се включи в тази грижа по адекватен начин, защото тя тотално отсъства. Трябва да работим за съзряване на обществото. Ние нямаме работещи системи”, смята клиничният психолог д-р Велислава Донкина.
Още по темата:
- » Бърнаут: Пет сигнала на тялото за това
- » Психиатър за разстрела в кв. "Витоша": При всички случаи това е деяние, типично за примитивните животни
- » Може да признаят "бърнаут" за професионално заболяване във Франция