  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +13
Пловдив: +9 / +11
Варна: +11 / +12
Сандански: +11 / +11
Русе: +11 / +11
Добрич: +9 / +11
Видин: +12 / +12
Плевен: +11 / +11
Велико Търново: +9 / +9
Смолян: +4 / +4
Кюстендил: +8 / +8
Стара Загора: +8 / +9

Близо 60% от българите са били пред бърнаут

  • Сподели в:
  • Viber
Близо 60% от българите са били пред бърнаут
A A+ A++ A

Мащабно проучване показва любопитни данни - 80% от българите се определят в добро психично здраве. Въпреки това, близо 60% от запитаните признават, че са били пред състояние на прегаряне - така нареченият бърнаут.

А голяма част от хората у нас, борят стреса с нездравословни практики като тютюнопушене, алкохол и преяждане.

Такива са данните от най-голямото здравно проучване в Европа, в което участват 22 държави, включително и България. В него са взели участие 27 000 респонденти.

Едва 19% от българите посещават всички профилактични прегледи, а 34% не се възползват, тъй като смятат, че нямат нужда от тях.

Изследването поставя и дава отговори на въпроси, свързани с психичното, превантивното здраве, начина на живот и здравната ни култура.

„Най-важното е да повишим здравната култура на българина, да го мотивираме да ходи на профилактични прегледи. За да не се стига до лечение. Много е важно тази култура да се пренесе в семейството. Тоест, децата да имат добра здравна култура. Да разбират, че здравето е ценност. С оглед на това да възпитаваме поколение, което в следващите години няма да има такива резултати”, обясни проф. Георги Димитров, член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, пред Нова нюз.

„Това проучване алармира за пореден път, че държавата е крайно време да се включи в тази грижа по адекватен начин, защото тя тотално отсъства. Трябва да работим за съзряване на обществото. Ние нямаме работещи системи”, смята клиничният психолог д-р Велислава Донкина.

#бърнаут

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?