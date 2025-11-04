Разкриха причината за смъртта на Тодор Славков

Окончателно приключи разследването за смъртта на Тодор Славков, който се самоуби през юли месец в старозагорското село Асен. Според направените изводи няма следи от чужда намеса в трагичната случка.

Това споделиха източници на "България Днес" от полицията в Стара Загора. Официално потвърждение за това няма, защото институциите, които ръководят разследването, мълчат на отправените им многобройни запитванията по случая.

"Никой не ни е разпореждал да извършваме допълнителни проверки по случая със смъртта на Тодор Славков. Нито да преглеждаме записи, нито да разпитваме други свидетели или пък тези, които вече са разпитани, да бъдат отново разпитани. Ако от прокуратурата не ни дадат насоки, то това означава, че разследването е приключило. Всичко сочи само и единствено към самоубийство.

В момента не работим по случая. Важно е да уточним, че не сме открили нищо, което да сочи, че има чужда намеса в смъртта на Славков", споделят източниците, които смятат, че щом не са им дадени допълнителни насоки за разследването, то такова вече няма.