679 лв. минимална пенсия от юли 2026 - колко в евро е това

Заплатите, обезщетенията, паричните и социалните помощи, както и пенсиите по част първа от Кодекса за социално осигуряване ще се изплащат в евро от 1 януари 2026 г.

Те ще се превалутират в евро, като ще се закръгляват до най-близкия евроцент, като ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Пример: превалутиране на пенсия в размер на 900 лв.

900 лв. ÷ 1,95583 = 460,1626930765966 евро, които по специалното правило за закръгляване са равни на 460,17 евро.

При 679 лв. минимална пенсия (от юли): €347,18