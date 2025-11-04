679 лв. минимална пенсия от юли 2026 - колко в евро е това
Заплатите, обезщетенията, паричните и социалните помощи, както и пенсиите по част първа от Кодекса за социално осигуряване ще се изплащат в евро от 1 януари 2026 г.
Те ще се превалутират в евро, като ще се закръгляват до най-близкия евроцент, като ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.
Пример: превалутиране на пенсия в размер на 900 лв.
900 лв. ÷ 1,95583 = 460,1626930765966 евро, които по специалното правило за закръгляване са равни на 460,17 евро.
При 679 лв. минимална пенсия (от юли): €347,18
