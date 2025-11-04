  • Instagram
Цеца изригна след скандала с българското знаме

Цеца Ражнатович избухна след скандала с българското знаме. Певицата снощи е била на снимките на голямото сръбско музикално шоу "Звезде Гранда". Тя била ядосана от това, че медиите и обществеността не я подкрепили.

„Аз съм на сцената вече 40 години, хора обиждат хора и колеги, а вие се държите като фенове!", извикала Цеца и добавила:

„Няма нищо скрито, не искам да удължавам темата! Не ме подкрепихте, а аз толкова пъти съм ви подкрепяла. Знам кой какво е правил! Знаете коя съм и каква съм! Не съм направила нищо! Чест на изключенията, които ме подкрепиха...

Давала съм изявление, в което няма нищо скрито, и не искам да продължавам темата, защото ме обидихте, след като толкова пъти съм била коректна с вас. Първо, вие — като мои медии, от моята страна — знаете коя съм и каква съм. Нищо не направих. Но пак казвам, чест на изключенията, които се държаха достойно, благодаря им много, както и на всички мои колеги", каза Ражнатович, предава bgdnes.bg.

По повод реакциите в социалните мрежи, певицата допълва:

„Реакциите се случиха в залата — между мен и моята публика. Ние знаем как си изкарахме, кое беше хубаво, кое не толкова, в концерт, който продължи два часа. Това е най-важното. Няма да се занимаваме с реакции в интернет, защото всички, които бяхме заедно тази вечер във Велес, знаем какво наистина се случи. Нищо и никой не може да застане между мен и публиката ми".

