Всяко пето дете по света е живяло в зона на конфликт през 2024 г.

Около 520 млн деца по света са живели в зони на конфликт през 2024 г., увеличение с 47 млн. спрямо предходната година и най-високият брой, регистриран от 2005 г., сочи доклад на международната организация за защита на правата на децата Save the Children "Спасете децата", публикуван днес, предаде ДПА.

Хуманитарната организация заяви, че през 2024 г. въз основа на тези данни може да се заключи, че всяко пето дете по света е живяло в зона на действащ конфликт. Според доклада ѝ само за миналата година са отчетени 41 763 "тежки престъпления срещу деца", което представлява рекордно увеличение с 30%. Прави впечатление, че според констатациите в документа повече от половината от тези случаи се падат на едва четири региона в света – окупираните палестински територии, Демократична република Конго, Нигерия и Сомалия.

Организацията е регистрирала общо 61 конфликта, в които поне едната от воюващите страни е представлявала правителство на държава, което е най-високият брой по този показател от 1946 г.

ООН алармира: Насилието срещу деца в конфликтни зони достигна „точка, от която няма връщане назад“

Флориан Вестфал, изпълнителният директор на германския клон на "Спасете децата", призова за спешна политическа намеса. В момент на глобално военно напрежение, защитата на децата трябва да заеме централно място в политиката на сигурност, заяви той, като добави, че е скандално правителствата да харчат повече за оръжия, отколкото за защитата на деца в зони на конфликт.

В доклада си международната организация се позовава на данни от Института за изследване на мира в Осло и данни на ООН. Като зони на конфликт се определят области, в които в радиус от 50 км в дадена година е имало поне един пример за конфликт.