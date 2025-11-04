  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +17
Пловдив: +9 / +15
Варна: +9 / +17
Сандански: +11 / +12
Русе: +11 / +14
Добрич: +8 / +15
Видин: +12 / +14
Плевен: +10 / +13
Велико Търново: +7 / +14
Смолян: +4 / +8
Кюстендил: +8 / +9
Стара Загора: +9 / +15

Вдигат таксата за издаване на лична карта

  • Сподели в:
  • Viber
Вдигат таксата за издаване на лична карта
A A+ A++ A

От януари 2026 година таксата за издаване на лична карта ще бъде 30 лева за документ със срок на валидност 10 години и 21 лева за 4-годишна валидност. Към момента тези цени са съответно 18 и 13 лева, които са валидни до края на тази година.

Документите за самоличност могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност. Заявления могат да се подават в сектор Български документи за самоличност във всяко районно управление на територията на съответната област чрез обикновена услуга.

Друга възможност за облекчаване на административното обслужване е портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg . Чрез него всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт или да заяви получаване на удостоверение за събития и факти, свързани с издаването на документи.

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 50 (петдесет) до 250 (двеста и петдесет) лева.

#лична карта

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?