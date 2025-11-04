Расте броят на изоставените бебета в България

С всяка изминала година расте броят на децата до 3-годишна възраст, настанени в приемни семейства в България. Към края на миналата година те са 516, а до края на септември тази година бройката им нараства до 548 деца, съобщава БГНЕС.

Настаняването извън семейството се предприема само като крайна мярка, обяснява социалният министър Борислав Гуцанов. Децата се настаняват при роднини или близки, в приемно семейство или в дом за резидентна грижа по реда на Закона за закрила на детето.



Резидентна грижа за деца под 3-годишна възраст не е разрешена, освен ако детето не е с трайни увреждания и има нужда от постоянно медицинско наблюдение или медицинска помощ. До края на 2024 година в такива социални услуги за резидентна грижа за деца с увреждания са настанени 14 деца до 3-годишна възраст, а до края на септември 2025 година са настанени 13 деца.

В момента в страната функционират два дома за медико-социални грижи за деца, които се управляват от Министерството на здравеопазването. Те са за настаняване на деца с много тежки увреждания, които изискват постоянна медицинска грижа. В такива домове са настанени 40 деца до 3 години до края на 2024 година, а през тази година те са 33.

Повече деца при роднини

Расте и тенденцията за настаняване на деца до 3 години в семействата на близки и роднини. Въпреки че държавата прилага мерки за закрила в семейната среда с цел превенция на изоставянето – като осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ, към края на 2024 година 136 деца са настанени при роднини и близки. До края на септември тази година броят на такива деца скача на 144.