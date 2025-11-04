НОИ обясни как преизчислява пенсиите на работещите

Националният осигурителен институт (НОИ) напомни на работещите пенсионери за техните права относно преизчисляването на пенсиите. Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), лицата, които продължават да работят след пенсионирането си, имат право на актуализация на трудовите си пенсии, съобщиха от института.

От НОИ уточняват, че са предвидени два основни начина за това. Първият е чрез служебно преизчисляване, което се извършва автоматично всяка година от 1 април. Вторият начин е по заявление от самия пенсионер, при което може да се вземе предвид и придобитият осигурителен доход, ако това е по-изгодно за лицето.

Служебно преизчисляване от 1 април

Този метод се прилага автоматично, без да е нужно пенсионерът да подава заявление. Преизчисляването се извършва от 1 април всяка година, като се използват данните за придобития осигурителен стаж до 31 декември на предходната година.

От НОИ поясняват, че по този начин всяка година се добавят до 12 месеца допълнителен стаж, ако пенсионерът е работил през предходната календарна година. Новият, по-висок размер на пенсията, се прилага и при осъвременяването по така нареченото "швейцарско правило" от 1 юли в съответната година.

Преизчисляване по заявление

Работещите пенсионери могат да изберат и да подадат лично заявление. В този случай НОИ ще преизчисли пенсията, като вземе предвид не само допълнителния стаж, но и осигурителния доход, ако това е по-благоприятно за лицето.

Актуализацията влиза в сила от първо число на месеца, следващ подаването на заявлението.

НОИ дигитализира услугите с нов портал

От НОИ съобщават също, че улесняват достъпа до информация и услуги чрез новия Единен портал за електронни услуги (ЕПЕУ). Той е внедрен през март 2024 година и обединява всички дигитални платформи на института.

Чрез портала потребителите могат да достъпват своето Електронно осигурително досие и да заявяват услуги. Достъпът става след удостоверяване чрез ПИК на НОИ, ПИК на НАП или Квалифициран електронен подпис (КЕП), без необходимост от допълнителна регистрация.