Най-вкусната бобена чорба по Хасковска рецепта

Бобената чорба е една от най-обичаните български гозби — ароматна, сгряваща и дълбокопозната с домашни уют. Но ако питате хората от Хасково, те ще ви кажат, че истинската бобена чорба си има свой неповторим вкус — и това е бобената чорба по хасковска рецепта . Тя е проста, но с характер, с леко пикантен привкус и богат аромат, който изпълва цялата къща.

🫘 Необходими продукти:

(за около 6 порции)

500 г бял боб

1 голяма глава лук

1 морков

1 червена чушка

1 зелена чушка

2 домата (или 2 с.л. доматено пюре)

3 с.л. олио

1 с.л. червен пипер

1 ч.л. сух джоджен

1 ч.л. чубрица

2–3 скилидки чесън

сол на вкус

щипка захар (по желание – за балансиране на доматената киселинност)

🍲 Начин на приготвяне:

Накисване на боба:

Измийте боба и го оставете да се накиснете във вода за една нощ. Това ще го направи по-мек и ще съкрати времето за варене.

Сваряване:

Излейте водата от накисването, залейте боба с прясна вода и го сложете да заври. Когато кипнете, излейте първата вода – това помага чорбата да стане по-лека за стомаха. След това отново го залейте с около 2 литра топла вода и варете на умерен огън.

Добавяне на зеленчуците:

Когато бобът започне да омеква (след около 40–50 минути), прибавете нарязания лук, чушки и чесън.

Запръжка по хасковски:

В малък тиган загрейте олиото, добавете червения пипер и веднага след това — настърганите домати или доматеното пюре. Разбъркайте и оставете да къкри 2–3 минути. Изсипете запръжката в тенджерата с боба.

Подправяне:

Добавете джоджена, чубрицата и сол на вкус. Варете още 15–20 минути, докато чорбата се сгъсти и ухае на домашен уют.

🥄 Малки тайни от Хасково:

Някои домашни добавят щипка захар в края, за да омекотят вкуса на домашните.

Други запичат чорбата за 10 минути във фурната – така тя получава неповторим аромат и леко препечен вкус.

А най-автентично се поднася с люта чушка и парче царевичен хляб.

❤️ Защо този рецепта е специален?

Хасковската бобена чорба е повече от просто ястие – тя е част от местната душевност . В нея има баланс между простота и дълбок вкус, между традиция и любов. Тя не се връща към старите времена, когато цялото семейство се събира около масата и мирисът на чорбата се носи из двора.

✅ Ако искате да усетите истинския вкус на Южна България, опитайте тази бобена чорба по хасковска рецепта . Тя не изисква скъпи продукти – само търпение, добри подправки и щипка любов.

Следващата лъжица ще разберете защо хората от Хасково с гордост казват: