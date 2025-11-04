Имената на 5 милиона жертви на Холокоста са идентифицирани след десетилетия работа

Израелският център за възпоменание на Холокоста „Яд Вашем“ обяви, че е успял да идентифицира имената на пет милиона евреи, убити от нацистите по време на Втората световна война. Според организацията това е значителна крачка напред в усилията за възстановяване на паметта на шестте милиона евреи, загинали по време на Холокоста, съобщава Times of Israel.

От центъра уточняват, че работата продължава, тъй като все още липсват около един милион имена. „Постигането на пет милиона имена е едновременно огромен напредък и болезнено напомняне за нашия незавършен дълг“, каза председателят на „Яд Вашем“ Дани Даян. „Зад всяко име стои един човешки живот – дете, което никога не порасна, родител, който не се прибра у дома, глас, който беше завинаги заглушен. Наш морален дълг е да направим така, че всяка жертва да бъде запомнена и никой да не остане изгубен в тъмнината на безименността.“

Днес живи са приблизително 200 000 оцелели от Холокоста, като според изчисления на Конференцията за материални претенции срещу Германия почти половината от тях може да не са сред живите след няколко години.

„Яд Вашем“ посочва, че макар част от имената вероятно никога няма да бъдат открити, новите технологии – включително изкуствен интелект и машинно обучение – могат да помогнат в идентифицирането на още жертви в бъдеще.

Проектът по издирване на имената обединява усилията на еврейски общности, архиви, изследователи и семейства от цял свят. Основна част от работата е базирана на т.нар. „Страници на свидетелство“ – кратки мемориални формуляри, попълвани от оцелели, роднини и приятели на жертвите. До момента чрез тях са събрани над 2,8 милиона имена на повече от 20 езика, посочва Times of Israel.

Директорът на Залата на имената и Централната база данни на жертвите на Шоа, Александър Аврам, който ръководи програмата вече 37 години, обяснява, че тези страници служат като „символични надгробни камъни“ за хората, които никога не са имали гробове. „Повечето жертви на Холокоста останаха без гробове, без следи – запомнени днес единствено чрез страниците, които носят техните имена. Като идентифицираме пет милиона имена, ние възстановяваме техните човешки идентичности и гарантираме, че паметта им ще живее“, каза той.

Според публикацията изследователите са използвали и голям обем допълнителни източници – писма, дневници, нацистки документи, списъци с депортирани, преброявания и съдебни материали от процесите срещу нацистки престъпници и техни сътрудници. Част от тях са проучвали и еврейски гробища и мемориални плочи в синагоги, за да открият липсващи имена.

Днес базата данни на центъра съдържа стотици хиляди „лични досиета“, съставени от различни архиви, които помагат да се възстановят индивидуалните истории на жертвите. През годините тя е позволила на хиляди семейства да почетат паметта на близките си, да открият изгубени роднини и да възстановят своите корени.

Пълният списък с имената вече е достъпен онлайн на няколко езика. „Яд Вашем“ ще отбележи това постижение с две събития – семинар в Йерусалим на 6 ноември и възпоменателна церемония в Ню Йорк на 9 ноември, съобщава Times of Israel.