Перу прекъсна дипломатическите си отношения с Мексико

Перу официално прекъсна дипломатическите си отношения с Мексико, след като мексиканските власти предоставиха политическо убежище на бившия премиер на страната Бетси Чавес. Бившата министър-председателка, която е обвинена в съучастие в неуспешния опит за преврат на тогавашния президент Педро Кастийо през 2022 г., в момента се намира в резиденцията на мексиканското посолство в Лима.

Външният министър на Перу Уго де Зела обяви решението на пресконференция, определяйки действията на Мексико като „изненадващи и дълбоко съжалителни“. Той заяви, че Мексико е предоставило убежище на Чавес, „предполагаем съавтор на опита за преврат, организиран от бившия президент Педро Кастийо“, което е довело до решението на правителството в Лима да прекъсне дипломатическите отношения.

Де Зела определи решението на Мексико като „неприятелски акт“ и остро разкритикува „постоянната намеса на мексиканските власти във вътрешните дела на Перу“. „С оглед на продължаващото вмешателство на настоящи и бивши мексикански лидери в въпроси, които засягат единствено перуанската държава, нашето правителство реши да прекъсне дипломатическите отношения с Мексико, считано от днес“, заяви министърът.

Кризата датира от декември 2022 г., когато тогавашният президент Педро Кастийо се опита да разпусне парламента и да управлява с укази. Опитът му се провали и той беше арестуван малко след това. Чавес, която по това време заемаше поста министър-председател, беше обвинена, че е участвала в подготовката на преврата, макар тя категорично да отрича каквото и да било участие или предварителни знания за намеренията на Кастийо.

В показания пред съда шофьорът на Чавес твърди, че тя му наредила да я закара до мексиканското посолство по време на опита за преврат, но по-късно променила решението си и се върнала в офиса си. Самата Чавес отрича тези твърдения.

Отношенията между Перу и Мексико се влошиха още след свалянето на Кастийо. Мексико предостави политическо убежище на членове на неговото семейство, което накара Перу да обяви мексиканския посланик Пабло Монрой за „персона нон грата“ и да му даде 72 часа да напусне страната. По-късно президентката Дина Болуарте отзова перуанския посланик от Мексико Сити, обвинявайки мексиканския лидер Андрес Мануел Лопес Обрадор в „постоянна намеса“ чрез публичната му подкрепа за Кастийо.

Самият Кастийо беше задържан, докато се опитваше да достигне мексиканското посолство заедно със семейството си. Срещу него бяха повдигнати обвинения в бунт и злоупотреба с власт, а в момента той се намира в предварителен арест, очаквайки съдебния процес. Чавес, която е обвинена заедно с него, беше освободена под гаранция по-рано тази година.

Процесът срещу двамата започна през март. Прокуратурата настоява за 25 години затвор за Чавес и 34 години за Кастийо, ако бъдат признати за виновни.