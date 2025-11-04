Връщането на ресто в левове не подлежи на санкция през януари

През януари 2026 година българите ще могат да плащат сметките си както в евро, така и в левове във всички магазини, ресторанти и центрове за услуги. Притесненията на ресторантьори за Новогодишната нощ са силно преувеличени, защото законът въвежда ясни правила, които трябва да се спазват, обясни Габриела Руменова, основател на онлайн платформата "Ние, потребителите", в предаването "Важното, казано на глас" по bTV радио.

Експертът по потребителски права подчерта, че за разлика от ограничението към търговците да не връщат "смесено ресто", потребителите могат да платят сметката си смесено – и в левове, и в евро. Отделен въпрос е дали това няма да ги обърка, затова нека всеки сам прецени дали да поема този риск, препоръча тя.

Законът е известен от пет месеца

"Проблеми не би следвало да има, тъй като окончателните текстове на Закона за въвеждане на еврото в България с изискванията към търговците са известни вече от пет месеца," каза Габриела Руменова. Тя добави, че беше проведена мащабна информационна кампания, която включваше срещи с представители на бизнеса по места, както и с граждани.

Съставени и публикувани от институциите са редица документи в помощ на обществеността, включително Насоки за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите и двойното обращение от страна на Министерството на икономиката, както и Указания на БНБ за подготовката на банкоматите и ПОС-терминалите.

Търговците длъжни да приемат двете валути

Ресторантьорите и представителите на всички останали браншове са задължени от закона да приемат плащания и в двете валути през целия януари 2026 година. Това е периодът на двойно обращение, когато и евро, и левове ще бъдат законно платежно средство в страната.

"Търговците са длъжни да приемат плащания, както в евро, така и в левове. А търговците също могат да връщат рестото или изцяло в евро, или изцяло в левове. Така, че притесненията относно връщането на ресто в новогодишната нощ, са силно преувеличени, както биха казали някои," коментира експертът.

Връщане на ресто в левове при липса на евро

Връщането на ресто в левове е допустимо тогава, когато търговецът няма достатъчна моментна наличност в евро. "Нека ясно да кажем отново за успокоение на бизнеса – връщането на рестото в левове през целия януари 2026 година при липсата на моментна касова наличност в евро не подлежи на санкция от който и да било контролен орган," завърши Габриела Руменова.

Препоръки за потребителите

Ако потребителите разполагат и с левове, и с евро за разплащанията в Новогодишната нощ в заведенията, добре е да уточнят предварително в каква валута имат готовност да платят сметката си и какви са възможностите на ресторантьора да приеме плащането и да върне ресто. Това може да спести излишни спорове с търговци, които биха се оказали недобросъвестни, препоръча експертът.

Габриела Руменова припомни, че от 1 януари 2026 година при теглене на пари в брой банкоматите ще разпространяват единствено евробанкноти, а от вендинг машините ще можем да пазаруваме само с евро банкноти и евро центове. Разплащанията на всички останали места – в магазините, заведенията и местата за настаняване, ще могат да се извършват както в левове, така и в евро.