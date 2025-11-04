Кошмарът в Судан се задълбочава: Масови убийства и изнасилвания след превземането на Ел-Фашер

Гражданската война в Судан навлезе в нов, още по-жесток етап, след като паравоенните Сили за бърза подкрепа (RSF) завзеха Ел-Фашер – последната голяма крепост на суданската армия в западен Дарфур. Международният наказателен съд (МНС) изрази дълбока загриженост от сигналите за зверства, извършени по време на превземането на града, предупреждавайки, че те могат да представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

В изявление, публикувано в понеделник, прокуратурата на МНС заяви, че е „дълбоко обезпокоена“ от сведенията за масови убийства, сексуално насилие и други престъпления, за които се твърди, че са извършени от бойци на RSF. Съдът потвърди, че предприема спешни действия за осигуряване и събиране на доказателства от Ел-Фашер с оглед на бъдещи съдебни процеси.

Според МНС насилието в Ел-Фашер е част от по-широка вълна на жестокости, която обхвана Дарфур от началото на конфликта през април 2023 г. „Ако се потвърдят, тези действия могат да се квалифицират като военни престъпления и престъпления срещу човечеството по Римския статут“, заявиха от съда.

Хуманитарната ситуация е катастрофална. ООН изчислява, че над 65 000 души са избягали от града, включително около 5 000, които са потърсили убежище в близкия град Тавила. Въпреки това десетки хиляди остават в капан, а мнозина са в неизвестност след паническото бягство. Преди офанзивата населението на Ел-Фашер е било около 260 000 души.

Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) предупреди, че насилието в Дарфур е „история, която се повтаря“. В интервю за „Ройтерс“ президентът на МКЧК Миряна Сполярик определи ситуацията като катастрофална. „Всеки път, когато едната страна превземе ново място, положението става още по-лошо“, заяви тя, като подчерта, че хиляди цивилни са блокирани без достъп до храна, вода и медицинска помощ.

Службата на ООН по правата на човека съобщи миналата седмица, че стотици цивилни и невъоръжени бойци може да са били убити при превземането на града. Събитията напомнят на ужасите от началото на века, когато проправителствените милиции, известни като „Джанджауид“, извършиха етнически кланета в Дарфур – престъпления, които по-късно доведоха до формирането на RSF. Тези години на етническо прочистване отнеха живота на стотици хиляди и разселиха милиони, като насилието бе широко признато за геноцид.

Настоящият конфликт, подновен през април 2023 г., вече е причинил смъртта на десетки хиляди и е принудил близо 12 милиона души да напуснат домовете си, създавайки една от най-тежките хуманитарни и гладни кризи в света. RSF и суданската армия продължават да се сражават за контрол над страната, всяка със свои външни поддръжници. Обединените арабски емирства многократно са обвинявани, че оказват помощ на RSF, което те отричат, докато Египет се счита за основен съюзник на армията.

В отговор на тази външна намеса Сполярик призова държавите, които имат влияние върху воюващите страни, да поемат отговорност. „Тези държави имат задължение да ограничат своите партньори и да гарантират защитата на цивилното население“, заяви тя.