Бамята крие здравословни тайни, които българите не познават

Много българи подценяват бамята, без да подозират за нейните изключителни здравословни свойства. Този тропически зеленчук се използва не само в кулинарията, но и в медицината и текстилната промишленост по целия свят.

Младите плодове на бамята се консумират пресни, туршени или сушени, а семената ѝ съдържат около 20 процента масло и се използват като заместител на кафето. От изсушените стебла на растението се произвеждат въжени изделия.

Бамята помага за контролиране на диабета, което е потвърдено от научно проучване, публикувано в списанието Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences. Експериментът с плъхове с диабет показва впечатляващи резултати - след 28 дни хранене с бамя и прах от семената ѝ, животните демонстрират значително намаление на кръвната захар в сравнение с контролната група.

Учените обясняват този ефект с високото съдържание на фибри в бамята. Те стабилизират кръвната захар чрез регулиране на скоростта, с която захарта се абсорбира от стомашно-чревния тракт. Този механизъм прави зеленчука особено полезен за хора с диабет или преддиабетни състояния.

Защита на стомаха от бактерии

Полизахаридите в бамята поддържат здравословно ниво на стомашните бактерии и по-специално контролират Helicobacter pylori. Тази бактерия при големи количества предизвиква гастрит и стомашни язви, затова консумацията на бамя може да има защитен ефект върху храносмилателната система.

Зеленчукът действа като естествено средство за почистване на червата благодарение на високото съдържание на разтворими фибри. Това подпомага правилното храносмилане и намалява риска от различни стомашно-чревни проблеми.

Богатство от витамин С

Бамята е изключителен източник на витамин С - едно порция от 100 грама покрива около 36 процента от дневната препоръчителна доза. Увеличаването на приема на храни, богати на витамин С, укрепва имунната система, предпазва от вредното въздействие на свободните радикали и помага за регулиране на кръвното налягане.

Този мощен антиоксидант подпомага възстановяването на телесните тъкани и може да забави процесите на стареене. Редовната консумация на бамя осигурява на организма естествена защита срещу оксидативен стрес и възпаления.

Витамини от група В за здрав метаболизъм

Бамята е отличен източник на витамини от група В, особено на витамин В6, известен също като пироксидин. Това хранително вещество играе ключова роля в метаболизма на мазнини, въглехидрати и аминокиселини.

Витамин В6 подпомага здравето на лимфните възли и допринася за регулирането на нивата на кръвната захар. Той работи в синергия с другите полезни вещества в бамята, създавайки комплексен положителен ефект върху организма.

Освен витамин В6, бамята съдържа и други В витамини като ниацин, тиамин и пантотенова киселина, които поддържат нервната система и енергийния метаболизъм.