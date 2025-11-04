Безплатни прегледи за мъжко здраве в Русе

Безплатни профилактични прегледи при уролог ще се проведат утре в Русе в подкрепа на мъжкото здраве. Инициативата е част от националната кампания Movember Bulgaria, която се организира за трета поредна година от фондация "Утре". Целта е ранното откриване на заболявания като рак на простатата и тестисите, както и превенция на психичните разстройства при мъжете.

Прегледите в Русе ще се извършват от уролога д-р Румен Котов в ДКЦ-2 на 5 ноември между 16:00 и 17:30 часа. Необходимо е предварително записване на телефони 082 502 430 и 082 502 480, на имейл [email protected] или чрез сайта www.fondaciyautre.com.

За първи път тази година кампанията получава подкрепата на Община Русе, наред с общините Велико Търново, Враца и Силистра. Движението Movember се провежда ежегодно през месец ноември в световен мащаб и е насочено към повишаване на информираността за мъжкото здраве. В подкрепа на кампанията мъже от цял свят си пускат мустаци и брада, които остават през целия месец.

Психолози се включват за първи път

Тази година за първи път в кампанията се включват и психолози. Осем специалисти ще консултират безплатно мъже, страдащи от депресия или тежки заболявания, както и техните близки. Инициативата цели да преодолее табутата, свързани с профилактичните прегледи и психичното здраве на мъжете.

Movember Bulgaria се организира от фондация "Утре" с подкрепата на редица партньори, сред които Българската асоциация по психоонкология, BCause, Longevia Health, ОББ и Paysafe. Всяка година се диагностицират 1,2 милиона случая на рак на простатата в света, а 350 000 души умират от тази болест. Ранното откриване чрез редовни прегледи при уролог значително увеличава шансовете за успешно лечение.