На днешния празник не се вземат прибързани решения

На 4 ноември Българската православна църква отдава почит на паметта на свети преподобни Йоаникий Велики – един от най-почитаните монаси и пустинници от IX век.

Свети Йоаникий Велики е роден около 752 година във Витиния в Мала Азия. В младостта си е бил пастир, отличавал се със смирение, трудолюбие и добродетелност. По-късно служил във византийската войска при император Константин V Копроним, където проявил храброст и се отличил пред своите другари.

Монашески живот в планината Олимп

След военната си служба Йоаникий решил да се посвети изцяло на духовния живот. Станал монах в един от манастирите в планината Олимп (днес Улудаг в Турция), където прекарал повече от петдесет години в пълно уединение, молитва и пост.

Господ го надарил с чудотворна сила, прозорливост и мъдрост. Много хора идвали при светията за съвет и помощ. Сред посетителите му били и големите църковни светци Теодор Студит и цариградският патриарх Методий.

Молитвата на свети Йоаникий

Светецът имал за правило при четене на псалмите да вмъква своя собствена молитва: "Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, а покровът ми е Дух Свети. Света Троице, слава на Тебе!" Тази молитва и до днес е известна като молитва на свети Йоаникий.

Духовни правила за деня на празника

Според народните вярвания и църковната традиция, на 4 ноември не е добре да се карате или клеветите, защото кавгата ще привлече раздори за дълго време. Не се препоръчва да се върши тежка физическа работа, тъй като денят е посветен на тишина, смирение и молитва.

Също така не бива да се вземат прибързани решения. Свети Йоаникий осъждал безразсъдните действия и импулсивността. Денят трябва да премине спокойно, в размисъл и вътрешен мир.

Животът и делото на свети Йоаникий Велики напомнят, че истинската сила идва от смирението, търпението и постоянната вяра. Светецът починал на 94-годишна възраст около 846 година.