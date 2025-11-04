Важно за пътуващите! Ограничават движението на АМ "Тракия"

Ремонтни дейности днес и утре в платното за София на АМ „Тракия“ в област Пазарджик.

Между 80 и 82 километър ще се ограничи движението в активната и аварийната лента, а трафикът ще преминава в изпреварващата.

Също така в участъка от 100 до 101-ви км ще се ограничава движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София, а превозните средства ще преминават в свободните ленти.

В сряда ремонтни дейности ще се извършват между 79-и и 80-и км в платното в посока София. Трафикът ще е ограничен в активната лента и ще се осъществява в изпреварващата.