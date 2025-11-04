Психично болен побесня в столичен ресторант. Хората взеха изумителни мерки

Психично болен побесня и заплашва клиенти в столичен ресторант. Хвърлял чинии по прозорците, рушил всичко, което се изпречи на пътя му.

До пристигането на полицията трима души се опитали да го озаптят, но неуспешно. Според жители на квартал "Света Троица" това е пореден инцидент, в който мъжът проявява агресия на публично място. Бил е настаняван многократно за лечение в специализирано заведение, но след като е бил освобождаван агресията му се повтаряла.

В около 15,30 часа получих обаждане онзи ден, че това момче е нахлуло в заведението с нож в ръката и буквално за три минути пристигнах, защото семейството ми беше в ресторанта, разказа пред Нова тв собственикът на заведението.

Децата ми бяха тук, заклещени в единия ъгъл, но благодарение на мои приятели, никой не е пострадал, посочи той.

Хората с психични проблеми са защитени от закона, но ние също си плащаме данъците и осигуровките, а идваме притеснени на работа. Когато дойдох полицията беше тук и ми обясниха, че по принцип аз нямам право да го докосвам, защото е с психично заболяване, коментира той.

Аз имам бизнес в квартала и винаги като го видя се притеснявам дали няма пак да стане нещо, дали няма да влезе и да чупи, коментира една от жените в квартала.

Това не е от вчера. Това продължава вече 10 години. Като беше по-малък някак го удържахме, но той порасна и сега излиза с ножове от вкъщи. Тъжното е, че започваме да приличаме на някоя африканска държава, коментира собственикът на ресторанта.

Една от свидетелките на инцидента разказа, че преди нахлуването на мъжа в ресторанта, той по пътя си до там е блъскал по колите с цел да счупи нещо, а на близката спирка видял човек, който чака автобуса и го нападнал.

Не може такъв човек да се разхожда свободно по улиците, не може, коментира тя.