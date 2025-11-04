Бюджет 2026 гаси пожар с бензин: Нова година, но стари сметки
Имаме нова година, но стар бюджет – няма никаква разлика в сравнение с последните 3-4 години. Продължаваме да се плъзгаме по оста на популизма. Това заяви пред БТВ финансистът Никола Филипов.
"Бюджет 2026 прилича на гасене на пожар с бензин, тъй като заложените увеличения са проинфлационни", каза още финансистът Левон Хампарцумян.
"Тук се крият някъде по дупките, никой нищо не обяснява и трябва да разсъждаваме какво е искал да каже авторът. Дори и политически не е добра идеята с Бюджет 2026", коментира финансистът.
"Министърът на финансите трябва да излезе и да каже какви са целите на този бюджет, ако някакви компромиси са направени – защо са направени", каза още той.
Според Филипов "само едно слабо управление" няма волята да замрази социалните плащания в името на реформи, които да спрат инфлацията и намалят дефицита.
"България е изправена пред много деликатен момент – трябва да извършим всички необходими реформи, за да вкараме в ред публичните ни финанси. Ние сме изпаднали в тотално безвремие."
По думите му още заплатите в държавните предприятия ще растат, защото са обвързани с минималната работна заплата.
"Идеята да се вдигнат пенсионните осигуровки с 2 процентни пункта цели да намали малко дефицита", разкри Филипов.
Кърпим нещата. Скоро ще ударим стената с 200. Да си представим един "финансов купон" – увеличават се заплати, назначават се хора в администрацията. В един момент обаче този "купон" свършва и идва сметката и тази сметка трябва да се плати, няма как да не се плати, завърши Хампарцумян.
