Извънредна ситуация в АЕЦ „Козлодуй“, работниците са на крак

За извънредна ситуация в АЕЦ "Козлодуй". Изгорял захранващ блок на I-ва система за безопасност на 5-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" е вдигнал работниците на крак. Това се е случило във вчерашния ден.



Поради голямо задимяване в помещението е извикана пожарна.







Предприемат се действия по подмяната му.



Всичко е под контрол и няма опасност за хората.