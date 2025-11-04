Проф. Рачев с новини за времето

Възможно е температурите през ноември да достигнат 20°, но не и през тази седмица. Това заяви пред БТВ климатологът проф. Георги Рачев.

"Студен фронт ще остане леко блокиран над България. Валежите няма да са интензивни, но ще има дъждовни дни, особено в петък, събота и неделя, когато нов средиземноморски циклон ще достигне Балканите."

През следващата седмица ще бъде влажно и динамично, но по-топло от обичайното за първата половина на ноември.

Минималните температури ще са относително ниски.

