Бургас: +10 / +17
Пловдив: +9 / +15
Варна: +9 / +17
Сандански: +11 / +12
Русе: +11 / +14
Добрич: +8 / +15
Видин: +12 / +14
Плевен: +10 / +13
Велико Търново: +7 / +14
Смолян: +4 / +8
Кюстендил: +8 / +9
Стара Загора: +9 / +15

Проф. Рачев с новини за времето

Възможно е температурите през ноември да достигнат 20°, но не и през тази седмица. Това заяви пред БТВ климатологът проф. Георги Рачев.

"Студен фронт ще остане леко блокиран над България. Валежите няма да са интензивни, но ще има дъждовни дни, особено в петък, събота и неделя, когато нов средиземноморски циклон ще достигне Балканите."

През следващата седмица ще бъде влажно и динамично, но по-топло от обичайното за първата половина на ноември.

Минималните температури ще са относително ниски.

