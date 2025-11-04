Пускат поетапно парното в София

"Топлофикация София" започва днес поетапното пускане на отоплението в столицата. Решението е взето след метеорологичната прогноза за захлаждане и понижение на максималните температури през следващите седем до десет дни.

Абонатите, които имат желание за по-късно пускане на отоплението, следва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството. То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост, съобщиха от "Топлофикация София".

Изисквания към клиентите

От дружеството напомнят, че е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

Клиентите се съветват да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си предварително, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението.

Условия за пускане на парното

Според нормативната уредба, за масово пускане на отоплението трябва да бъдат изпълнени законовите изисквания - три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от 12 градуса и прогноза от Националния институт по метеорология и хидрология за трайно застудяване.