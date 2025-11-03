  • Instagram
Вдигат заплатите на учителите, но не е ясно откога и с колко

Все още не е ясно с колко процента ще бъдат увеличени учителските заплат догодина.Това поясни министърът на образованието Красимир Вълчев пред журналисти във Враца.

"Имаме едни разчетени средства, но е въпрос на разговори със синдикатите откога и с колко да увеличим възнагражденията. Аз това, което си позволих да кажа е, че увеличението ще бъде по-високо от средното за бюджетния сектор. Знаете, опитваме се да следваме тази политика учителските заплати да са 125 процента от средните за страната. Имаме малко изоставане от нея, но се стараем да я следваме", каза Вълчев, информира БНР.

Министър Вълчев коментира и забраната за използване на мобилни телефони в училищата. По думите му тя ще влезе в сила най-вероятно през януари, като дотогава да бъдат приети съответните законодателни промени.

"Когато говорихме през лятото, прогнозата ни беше, че през ноември месец ще се приеме, но сега по-скоро реалистично е да очакваме, че през януари месец ще се приеме", отбеляза министърът.

#учител

