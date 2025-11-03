Заради безводие: Бедствено положение е обявено в Поликраище

Бедствено положение е обявено в горнооряховското село Поликраище заради зачестили проблеми с водоснабдяването, съобщи кметът на община Горна Оряхвица Николай Рашков.

Той уточни, че проблемите с водоснабдяването на селото датират от 2009 година. За дългосрочно им решаване по-рано през тази година Община Горна Оряховица е осигурила средства и е започнала работа по преработването на стар проект за рехабилитация на водопроводната мрежа в селото. Целта е да се приведе проектът в съответствие с действащите норми, за да се иска издаване на строително разрешение и да се търси поетапно финансиране, както това е реализирано с проекта за съседното село Драганово, където работата скоро започва, посочи кметът.

Очаква се утре да се състои среща на кмета с компетентните институции, на която да се търсят незабавни решения за подобряване на ситуацията. На срещата са поканени областният управител, представители на ВиК асоциацията и на дружеството оператор ВиК „Йовковци“ ООД – Велико Търново, както и кметът на селото Цветомила Кьосева. Поканени са също и кметовете на другите три села, пряко потърпевши от авариите по магистралния водопровод към Полски Тръмбеш - Първомайци, Драганово и Правда.

Бедственото положение, обявено днес със заповед на кмета, е за неопределено време за територията на село Поликраище.