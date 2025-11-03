Евростат: България е сред държавите в ЕС с най-висок дял на работещи в риск от бедност
България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на работещи хора, изложени на риск от бедност, показват данни на Евростат. В изследването на статистическата служба на ЕС се посочва, че рискът от бедност не засяга само безработни лица или такива с ниска заетост, а и хора, които работят, но не успяват да осигурят достатъчен доход за домакинството си.
През 2024 г. 11,8 на сто от заетите българи на възраст 18 и повече години са били в риск от бедност – значително над средното за ЕС ниво от 8,2 на сто. Това поставя страната в групата на държавите с най-висок показател, редом с Люксембург (13,4 на сто), Испания (11,2 на сто) и Гърция (10,7 на сто).
Евростат: Рекордна заетост в ЕС, над половината региони вече постигнаха целта за 2030 г.
По данни на Евростат, рискът от бедност при мъжете в България е бил 13 на сто, докато при жените – 10,4 на сто. Разликата между половете от 2,6 процентни пункта е близка до средното за ЕС, където показателят е по-висок за мъжете (9 на сто) спрямо жените (7,3 на сто).
За сравнение, най-нисък дял на заети в риск от бедност е отчетен във Финландия (2,8 на сто), Чехия (3,6 на сто) и Белгия (4,3 на сто).
Показателят „риск от бедност при заетите“ включва лица, които са наети или самонаети и живеят в домакинства, чиито разполагаеми доходи са под 60 на сто от средния доход за страната.
Още по темата:
- » Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
- » Ето на кое място в страните от ЕС сме по ръст на минимална заплата за 10 г.
- » 2572 лева е средната заплата през второто тримесечие на 2025 г.