Намереният в Пирин "мъртвец" изчезна отново

Мъжът, който беше открит в Пирин и е официално обявен за починал преди 12 години, е отказал да бъде настанен в социален дом и е бил освободен от полицията в Банско. Прокуратурата в Разлог е издала предписание за настаняване в социална институция, но мъжът е упражнил правото си да откаже, съобщи БНР.

Започната е процедура по отмяна на смъртния му акт. Според информация от прокуратурата, са били сезирани компетентните органи за обявяване на решението за смъртта му за нищожно.

Случаят започна на 30 октомври, когато служители на Национален парк "Пирин" откриха незаконен бивак в планината. При опит за проверка, мъжът в палатката станал агресивен, което наложило намесата на полиция.

При последвалата проверка в районното управление в Банско се установи шокиращата истина - мъжът е бил обявен за издирване през 2008 година. След като търсенето завършило без успех, той е бил обявен за починал със съдебно решение през 2013 година.

Предстои разследване

Властите трябва да установят къде е бил и как се е придвижвал без документ за самоличност през последните 17 години. Има информация, че мъжът, за когото се смята, че е от Русе, е пребивавал и в Гърция.



"Преписката е докладвана в териториалното отделение на Разложката прокуратура. Дадени са указания лицето да бъде настанено, за да не се допуска засягане на живота и здравето му, в дом, тъй като близките му не полагат грижи за лицето," съобщиха от прокуратурата.

Юридически казус

При откриването му, мъжът е бил адекватен, нормално облечен, разполагал е със средства в себе си. Отказал е всякаква помощ, включително и транспорт. Не е ясно дали ще се прибере в Русе. Местонахождението му в момента не е известно.

Докато не бъде издаден официален документ за отмяна на смъртния акт, държавата няма право да предприема действия спрямо мъжа - нито да го задължи да приеме помощ, нито да започне процедура за издаване на нови лични документи.

Освен юридическия казус с възстановяването на самоличността му, мъжът ще трябва да понесе и административно наказание. Глобата за лагеруване извън обозначените места в Национален парк "Пирин" е от 500 до 5000 лева.