Вълчев обяви кога влиза в сила забраната за телефони в училищата

Вълчев обяви кога влиза в сила забраната за телефони в училищата
Забраната за използване на мобилни телефони в училищата се очаква да влезе в сила през януари с приемането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в село Търнава, община Бяла Слатина.

По думите му към момента, преди окончателното влизане на закона, вече около 800 училища са приели забраната по решение на училищните ръководства.

Вълчев е в Търнава за откриването на нов физкултурен салон в Основно училище "Христо Ботев", както и за среща с учители от община Бяла Слатина.

