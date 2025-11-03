  • Instagram
Бургас: +14 / +16
Пловдив: +11 / +15
Варна: +12 / +14
Сандански: +13 / +17
Русе: +13 / +16
Добрич: +12 / +13
Видин: +11 / +16
Плевен: +10 / +16
Велико Търново: +10 / +15
Смолян: +5 / +10
Кюстендил: +11 / +15
Стара Загора: +10 / +15

Дълга прогноза. Ето кога започват валежите

Дълга прогноза. Ето кога започват валежите
Първите дни на ноември 2025 ще започнат с по-високи от обичайните температури за сезона.

Въпреки че ще има слънчеви часове, в много части на страната – особено в низините и котловините – преди обяд ще се наблюдават мъгли и ниска слоеста облачност, предаде Парите ни.

Облачност и валежи от 3–4 ноември

Още в нощта срещу 4 ноември облачността ще се увеличи, а в периода до края на седмицата времето в по-голямата част от България ще остане предимно облачно. Очакват се валежи с различна интензивност и разпределение по дни. Вятърът ще е най-често със северна компонента – умерен в началото, постепенно отслабващ, като в много райони временно ще стихва.

Температури близки до нормите

През повечето дни минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 10° и 15°. В четвъртък е възможна по-малка вероятност за валежи и повече слънце, което ще повиши дневните стойности с около 2–3 градуса. В низините и котловините обаче ще продължат условията за ниска облачност и намалена видимост.

Втората седмица: облаци с кратки паузи

За периода 12–13 ноември прогнозата предвижда сравнително малка вероятност за валежи, но облачното време ще доминира. След тези дати отново се очаква увеличаване на валежите. Температурите ще останат близки или малко по-високи от обичайните за средата на месеца.

