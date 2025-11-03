Първите годишни награди на НСНИ „Inspire to Higher 2025“ отличиха най-отдадените професионалисти и каузи в сектора на недвижимите имоти

На първата церемония по връчване на Годишните награди „Inspire to Higher“ бяха отличени 16 професионалисти и организации в 5 категории, от общо над 100 номинирани, за своя принос към развитието на сектора на недвижимите имоти и утвърждаването на добрите практики в професията в България. Новите отличия на Национално сдружение „Недвижими имоти“ (НСНИ) бяха връчени в рамките на 11-ата им конференция „Inspire to Higher 2025: Имотният пазар в еврозоната“, която се състоя на 31 октомври.

Наградите се връчиха след национално гласуване сред брокери и агенции от цялата страна и отличават личности, компании и организации, допринесли за развитието и авторитета на професията.

В първата категория „Сърце в имоти“ бяха наградени петима носители за своята благотворителна дейност и социална отговорност – Стефка Калчева (Председател на Регионална структура – Бургас), Даниела Грозева (Председател на Регионална структура – София), „Адрес недвижими имоти“, „Капитал естейт“ ООД и „Андромеда недвижими имоти“ ООД.

В категория „Посланик на професията“ отличията получиха Александър Бочев, управител на „РиълНет“; Антон Андонов, изпълнителен директор на „ЕРА България“; Даниела Грозева, съсобственик на „Веда Корект“; Мариана Стаменова, управител на „Бокар недвижими имоти“; и Надя Антова, собственик на „Надилена Риъл Естейтс“.

Наградата „Журналистика“ беше присъдена на Euronews България, БТА, imoti.net и Bloomberg TV България – за професионално, обективно и задълбочено отразяване на пазара на недвижими имоти в България.

С „Почетната награда на НСНИ“ беше удостоена Галина Максимова и екипът на „Софконсулт“ за цялостен принос към дейността на Сдружението и утвърждаване на професионалните стандарти в сектора.

Специалното отличие „Душата на НСНИ“ беше за Мариана Хлибова, член на офисния екип на Сдружението, която получи признание за своята всеотдайност и дългогодишен принос към общността на НСНИ.

„С тези отличия ние не просто аплодираме успехите, а изразяваме признателност към колегите, които градят доверието в професията всеки ден и превръщат етиката и отговорността в стандарт, а не изключение,“ заяви Александър Бочев, председател на УС на НСНИ.

Церемонията се състоя в рамките на 11-ата Национална конференция „Inspire to Higher 2025: Имотният пазар в еврозоната“, организирана от Национално сдружение „Недвижими имоти“ (НСНИ) по повод професионалния празник на брокерите в България. Събитието събра над 250 участници – брокери, инвеститори, финансисти и представители на браншови институции, за да обсъдят предизвикателствата и възможностите пред българския пазар в контекста на присъединяването към еврозоната.

Сред ключовите говорители бяха финансовият експерт Левон Хампарцумян, както и водещи специалисти от Белгия, Словакия, Литва, Хърватия и Латвия, които представиха реалните ефекти върху пазарите след влизането им в еврозоната.

Събитието се проведе с подкрепата на D Bank, Банка ДСК и CreditLand, а медийни партньори са Bloomberg TV, Euronews, Труд, Стандарт, Строител, Мениджър, Economy.bg, imoti.net, novinite.bg, Stroitelbg.bg, Domaza.bg и imoti.bg.



