Малдивите забраниха пушенето за всички, родени след 2007 година

Малдивите станаха първата държава в света, която налага пълна поколенческа забрана на тютюнопушенето. Новият закон, който влезе в сила тази събота, забранява пушенето, купуването и продажбата на тютюневи изделия за всички, родени след 1 януари 2007 година.

Мярката е "исторически момент" в усилията на нацията за защита на общественото здраве, заяви Министерството на здравеопазването на страната. Целта е да се насърчи "поколение без тютюн"

Според "Световната здравна организация" (СЗО) тютюнопушенето причинява над седем милиона смъртни случая в световен мащаб всяка година. Статистиката на Малдивите е тревожна: по данни от 2021 година, над една четвърт от възрастното население (на възраст от 15 до 69 години) е употребявало тютюн.

Опитът на Нова Зеландия

Малдивите успяват там, където Нова Зеландия се провали. През 2022 година Нова Зеландия прие подобен закон, забраняващ продажбите на родените след 1 януари 2009 година. Той обаче беше отменен през 2024 година, преди да влезе в сила, за да се помогне за покриване на данъчни облекчения.

Подобни мерки се обсъждат и във Великобритания, където законопроект в момента си проправя път през парламента.

Пълна забрана и на вейповете

Новият закон е част от по-широка стратегия на Малдивите за ограничаване на тютюневите изделия. В края на 2024 година правителството забрани вноса, притежанието, употребата и разпространението на всички видове електронни цигари (вейпове), независимо от възрастта.

Властите планират също така да създадат клиники за борба с тютюнопушенето, които да предлагат лекарства за отказване от цигарите.