Иран изгражда нови АЕЦ с подкрепата на Русия, Пезешкиан отрича намерения за ядрено оръжие

Иран обяви планове за изграждане на осем нови атомни електроцентрали с подкрепата на Русия като част от значителното разширяване на сектора за чиста енергия, съобщава Организацията за атомна енергия на Иран (ОАЕИ). Президентът Масуд Пезешкиан подчерта, че програмата е изцяло мирна и повтори, че Иран няма намерение да разработва ядрено оръжие.

Ръководителят на ОАЕИ Мохамад Еслеми заяви, че новото споразумение с Русия предвижда изграждането на четири централи в Бушер и още четири по северното и южното крайбрежие на страната, като точните локации ще бъдат обявени по-късно. Очаква се новите съоръжения да увеличат производството на ядрената електроенергия до 20 000 мегавата, осигурявайки стабилно и екологично чисто енергийно снабдяване. Строителството на централа в провинция Голестан вече е започнало, а усилия се полагат за завършване на съоръжение в Хузестан, започнато още преди Ислямската революция през 1979 г.

Президент Пезешкиан подчерта, че ядрената енергия има жизненоважно значение за цивилните нужди, като разработката на оръжия представлява само незначителна част от сектора. Той също критикува западните държави за опитите им да ограничат технологичната независимост на Иран и свърза убийствата на ирански учени със страхове относно научния прогрес на страната.

Регионалното напрежение остава високо. През юни 2025 г. Израел извърши въздушни удари по няколко ирански ядрени обекта, включително Натанс и Фордоу, което предизвика 12-дневен конфликт, насочен към ядрена и военна инфраструктура. Съединените щати също удариха обекти за обогатяване на уран в Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди наскоро, че може да разреши допълнителни удари, ако Иран възобнови ядрената си програма. Той подчерта значението на ядрените тестове, позовавайки се на скорошни изпитания от Русия и Северна Корея, и заяви, че САЩ разполагат с най-големия ядрен арсенал в света, способен на многократно глобално унищожение. Тръмп добави, че е обсъждал контрол върху оръжията с руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Дзинпин, като отбеляза, че въпреки че Русия и Китай притежават значителни арсенали, САЩ остават несравними по ядрени възможности.