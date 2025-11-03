Александър Вучич обяви предсрочни избори в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич обяви днес сутринта, че в Сърбия ще се проведат предсрочни парламентарни избори, без да посочи конкретна дата. Изявлението е направено по време на обиколка на строителната площадка на Националния стадион като част от проекта ЕКСПО, предаде македонското издание "Рацин".

"Ще се срещна с блокадьорите, изборите ще бъдат предсрочно – датата ще бъде определена от компетентните институции", заяви Вучич. Решението идва един ден след масови протести и сблъсъци пред парламента в Белград и точно две години след като отказваше категорично да свика предсрочни избори.

Обявлението на Вучич за предсрочни избори е най-значимото му отстъпление пред протестиращите от началото на демонстрациите преди година. Точно вчера се навърши една година от трагичния инцидент в Нови Сад, когато козирката на железопътната гара се срути и уби 16 души.

Трагедията предизвика масови антиправителствени протести, оглавени главно от студенти, които обвиняват управляващите в корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори.

Гладна стачка на майка на жертва

Решението на Вучич идва дни след като Дияна Хърка, майка на една от 16-те жертви в трагедията, обяви гладна стачка с искане за предсрочни избори. Хърка поиска още от властите да бъдат изслушани всички заподозрени за падането на козирката, всички да бъдат задържани и да започнат съдебни процеси.

Тя също така настоява за освобождаване на всички незаконно задържани студенти и опрощаване на всякаква вина. Протестите продължават вече цяла година и се превърнаха в най-сериозното предизвикателство за режима на Вучич от повече от десетилетие.

Без конкретна дата

Вучич не посочи конкретна дата за изборите, заявявайки само че те ще бъдат насрочени "преди законовия срок". Редовните парламентарни избори в Сърбия трябваше да се проведат едва през 2027 година.

Според сръбската конституция, президентът има право да разпусне парламента и да свика предсрочни избори. Процедурата изисква решението да бъде взето от "компетентните институции", което в случая означава, че Вучич трябва формално да издаде указ за разпускане на Народната скупщина.