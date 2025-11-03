Белгия блокира ключов заем на ЕС за Украйна, застрашавайки финансирането от МВФ

Отказът на Белгия да подкрепи предложения от Европейския съюз многомилиарден заем за Украйна може да застраши продължаването на помощта от Международния Валутен Фонд (МВФ), предупреждават представители на ЕС, като се повишават опасенията за икономическата стабилност на Киев. Планът на ЕС, известен като „заем за репарации“ на стойност 140 милиарда евро, предвижда използването на замразени руски държавни активи, държани в рамките на страните членки, като обезпечение, като значителна част от тях се намира в Белгия.

Поддръжниците на инициативата подчертават, че непрекъснатата подкрепа от МВФ е от ключово значение за Украйна, която се сблъсква със значителен бюджетен дефицит, докато продължава да се защитава срещу пълномащабното руско нашествие. МВФ разглежда възможността за заем от 8 милиарда долара за Украйна за период от три години, но одобрението му зависи от финализирането на собствен пакет за финансиране от ЕС. Без съгласието на Белгия сделката едва ли ще бъде приключена преди решаващото заседание на МВФ, насрочено за декември.

Представители на ЕС отбелязват, че своевременните решения са критични, като следващата среща на върха на държавните и правителствените ръководители на ЕС е насрочена едва за 18-19 декември. При спад на американската помощ, МВФ очаква ЕС да поеме основната финансова отговорност за Украйна в близко бъдеще. Одобрението на програмата на МВФ, дори и в ограничен обем, изпраща сигнал към инвеститорите, че Украйна е финансово жизнеспособна и ангажирана с управлението и реформите, което е ключов показател за по-нататъшна международна подкрепа.

Предистория: На 24 септември ЕС предложи да предостави на Украйна до 140 милиарда евро от замразените руски активи, в зависимост от оценките на МВФ за нуждите от финансиране на страната за 2026-2027 г. Германският канцлер Фридрих Мерц подкрепи използването на тези активи за финансиране на заема. Въпреки дискусии на срещата на върха на ЕС в Копенхаген, консенсусът бе блокиран поради опасения на Белгия относно финансови и правни рискове.