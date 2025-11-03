Започва Седмица на бащата 2025: Модерно е да бъдеш баща

От 3 до 9 ноември 2025 г. за дванадесета поредна година България ще отбележи Седмицата на бащата. Инициативата е част от Националната кампания „Да бъдеш баща“ на Асоциация Родители. Тя обединява семейства, училища и общности от цялата страна в подкрепа на активното, грижовно и ангажирано бащинство.

Седмицата на бащата насърчава бащите да прекарват повече качествено време с децата си и предлага десетки възможности за споделени преживявания – от игри и работилници до събития в музеи, кина, театри и училища. Всяка година идеята се разгръща благодарение на мрежа от партньори – образователни институции, неправителствени организации и културни центрове, които припознават каузата и я превръщат в своеобразно национално движение за подкрепа на бащинството и силните семейни връзки.

Тази година Седмицата на бащата ще премине под мотото „Модерно е да бъдеш баща“. Официалното ѝ откриване ще се състои на 3 ноември от 18:30 ч. в Сердика Център – официален партньор и домакин на събитието. Началото ще бъде поставено с фотографска изложба под същия наслов, която представя вдъхновяващи кадри, разкриващи силата, емоцията и значението на бащинството. Експозицията ще бъде разположена на ниво -1, в голямата ротонда.

В един свят, в който ролите се променят, а традициите се преосмислят, фотографската изложба „Модерно е да бъдеш баща“ хвърля светлина върху съвременното бащинство – с неговите нежност, ангажираност и сила. Проектът представя поредица от въздействащи портрети и документални кадри, които улавят ежедневни, истински, топли, интимни и вдъхновяващи моменти между бащи и техните деца. Фотографиите са заснети от Вихрен Георгиев, създателят на платформата People of Sofia. Бащите ще бъдат представени в естествената им среда – по улиците на София, в парка, пред детската градина, с бебешко кенгуру или с дете на раменете...

Официалното откриване на изложбата включва събитието „Вечер на бащите“ – дискусия за съвременното бащинство с участието на писателя Георги Блажев, Явор Зайн – ИТ мениджър и кондиционен треньор, и Михаил Стефанов от Асоциация Родители. В неформален разговор те ще споделят своите лични истории, какво означава да си „модерен татко“ и изобщо размисли за ролята на бащата днес. Модератор на дискусията е журналистът Константин Вълков.

На национално ниво в периода 3-9 декември 2025 г. в продължение на седем дни ще бъдат проведени съпътстващи събития, които ще провокират бащите и децата да прекарат заедно качествено време – да рисуват, да четат приказки, да гледат заедно хубав филм, да се разходят в планината или в парка, да готвят заедно и т.н.

През седмицата от 3 до 9 ноември в Дом на киното се предлага специална цена от 10 лв. за възрастни и деца за прожекцията на новата семейна комедия “Ема и Шоколандия”. На 6 ноември филмът ще бъде излъчен и в рубриката #сбебетанакино.

На 8 ноември (събота), Националният политехнически музей обявява свободен вход за деца и ученици и преференциална цена от 5 лв. за придружаващите ги татко, по-голям брат, вуйчо, чичо или дядо.

От Асоциация Родители искрено вярваме, че инициативите от Седмица на бащата 2025 ще подпомогнат укрепването на връзката баща – дете и ще осигурят платформа за активно участие на бащите в училищния и детския живот.



