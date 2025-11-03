  • Instagram
Ето колко публика се чака на Вечното дерби

Голям интерес съпътства предстоящото Вечно дерби между Левски и ЦСКА, което ще се играе в събота, 8 ноември, от 15:00 часа на националния стадион „Васил Левски“.

Очаква се двубоят да бъде наблюдаван от около 30 хиляди зрители, като интересът сред феновете на „сините“ е изключително голям.

До момента привържениците на Левски вече са изкупили над 14 000 билета, а сектор А е напълно разпродаден. Пропуски за него не бяха пускани в свободна продажба, тъй като местата са запазени за притежателите на абонаментни карти за секторите А и В на стадион „Георги Аспарухов“.

Централната трибуна на националния стадион разполага с 6564 места, а за сектор Б се предлагат 11 074, от които вече над 7200 са заети.

Феновете на ЦСКА също започват активно да изкупуват своите билети – към момента са продадени над 3200, като интересът към секторите В и Г е приблизително равен.

Около 6 хиляди места на „Васил Левски“ няма да бъдат използвани заради буферните зони между агитките. Дербито обещава да предложи страхотна атмосфера.

