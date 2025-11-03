Ретроградните планети през ноември 2025: месец на преосмисляне и завръщане към миналото
Ноември 2025 година ще бъде един от най-динамичните месеци в астрологичния календар. В астрономичен план това е период, когато цели четири планети се движат на пръв поглед „назад“ по небето – явление, познато като ретроградно движение.
През ноември това ще бъдат Меркурий, Юпитер, Уран и Сатурн – комбинация, която обикновено предвещава време на забавяне, размисъл и преоценка на личните и професионални приоритети.
Ретроградните фази не са непременно негативни – те действат като пауза, която Вселената ни предоставя, за да прегледаме постигнатото, да поправим грешки и да се подготвим за ново начало.
Какво да очакваме от всяка ретроградна планета
🪶 Меркурий ретрограден (9–29 ноември 2025)
Планетата на комуникацията и логиката ще предизвика известно забавяне в общуването, пътуванията и административните процеси. Препоръчва се внимателност при подписване на договори, технологични покупки и важни разговори.
Добрата страна на този транзит е възможността да се върнем към стари идеи, да възстановим връзки или да пренапишем нещо, което не е било достатъчно ясно в миналото.
🌍 Юпитер ретрограден (от 11 ноември)
Юпитер, планетата на растежа и изобилието, ще спре за кратко своето обичайно „разширяване“, за да ни накара да се замислим в какво вярваме и накъде сме тръгнали. Тази фаза е чудесна за самооценка и преглед на дългосрочните цели – духовни, образователни и професионални.
⚡ Уран ретрограден в Телец
Планетата на внезапните промени продължава своето ретроградно движение в знака Телец. Това може да донесе вътрешна нестабилност и желание за промяна в зоната на финансите, сигурността и навиците. Възможно е да осъзнаем, че някои стари модели вече не ни служат, и да се подготвим за по-осъзнато освобождаване.
⛓️ Сатурн ретрограден до 27 ноември 2025
Сатурн е строгият учител на Зодиака. Неговото ретроградно движение изисква дисциплина и отговорност. До края на месеца ще се усеща нужда да се върнем към недовършени задължения или да поправим нещо, което не е било направено правилно. След 27 ноември, когато планетата стане директна, ще усетим облекчение и по-ясна структура за бъдещи действия.
Астрологичен фокус: как ретроградният ноември ще повлияе на всяка зодия
|Зодия
|Какво да очаква през ноември 2025
|Овен
|Възможни са забавяния в работата и неразбирателства в екипа. Използвайте времето за анализ, не за действие. Пазете техниката и документите.
|Телец
|Уран във вашия знак активира нуждата от независимост. Стар финансов модел може да се разруши, за да се отвори път към нов източник на стабилност.
|Близнаци
|Вашият управител Меркурий ще ви подтикне към самоанализ. Възможно е да се върнат хора или идеи от миналото – дайте им втори шанс само ако чувствате реална промяна.
|Рак
|Юпитер и Сатурн ще ви помогнат да се освободите от емоционален товар. Семейни въпроси или стари обещания може да излязат отново на преден план.
|Лъв
|Забавяне в професионалната сфера не бива да ви обезкуражава. Преразгледайте стратегията си – декември ще донесе яснота.
|Дева
|Време е да подредите хаоса. Ретроградният Меркурий ви дава шанс да приключите стари проекти, но не започвайте нови без ясен план.
|Везни
|Отношенията с партньори и колеги може да се изострят. Вслушвайте се повече, отколкото говорите. Стар конфликт може да се разреши с търпение.
|Скорпион
|Дълбок период на преосмисляне – особено около 11 ноември. Може да усетите, че приключва важен житейски цикъл. Не бързайте да действате – наблюдавайте.
|Стрелец
|Вашата планета управител – Юпитер – е ретроградна. Това е време да преразгледате посоката си и да обновите целите си. Пътуванията може да бъдат отложени.
|Козирог
|Сатурн, вашият господар, се обръща директно в края на месеца – символично „възнаграждение“ за усилията ви през годината. Финансовите теми изискват внимание.
|Водолей
|Уран, вашият управител, подтиква към промяна в навиците и начина на живот. Възможни са неочаквани ситуации у дома или в работата.
|Риби
|Юпитер и Сатурн активират вътрешния ви свят. Интуицията ви е силна, но не всичко е такова, каквото изглежда. Препоръчва се повече почивка и духовна работа.
Ретроградният ноември – бавен месец с голям смисъл
Ноември 2025 не е месец за прибързани решения. Астрологично, времето е подходящо за равносметка, корекция и завършване, а не за ново начало.
Всеки знак ще почувства ретроградните енергии по различен начин, но общата тенденция е ясна – Вселената ни кани да се обърнем навътре, да преразгледаме миналото и да изградим по-здрава основа за идващата 2026 година.
