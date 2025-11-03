Ретроградните планети през ноември 2025: месец на преосмисляне и завръщане към миналото

Ноември 2025 година ще бъде един от най-динамичните месеци в астрологичния календар. В астрономичен план това е период, когато цели четири планети се движат на пръв поглед „назад“ по небето – явление, познато като ретроградно движение.

През ноември това ще бъдат Меркурий, Юпитер, Уран и Сатурн – комбинация, която обикновено предвещава време на забавяне, размисъл и преоценка на личните и професионални приоритети.

Ретроградните фази не са непременно негативни – те действат като пауза, която Вселената ни предоставя, за да прегледаме постигнатото, да поправим грешки и да се подготвим за ново начало.

Какво да очакваме от всяка ретроградна планета

🪶 Меркурий ретрограден (9–29 ноември 2025)

Планетата на комуникацията и логиката ще предизвика известно забавяне в общуването, пътуванията и административните процеси. Препоръчва се внимателност при подписване на договори, технологични покупки и важни разговори.

Добрата страна на този транзит е възможността да се върнем към стари идеи, да възстановим връзки или да пренапишем нещо, което не е било достатъчно ясно в миналото.

🌍 Юпитер ретрограден (от 11 ноември)

Юпитер, планетата на растежа и изобилието, ще спре за кратко своето обичайно „разширяване“, за да ни накара да се замислим в какво вярваме и накъде сме тръгнали. Тази фаза е чудесна за самооценка и преглед на дългосрочните цели – духовни, образователни и професионални.

⚡ Уран ретрограден в Телец

Планетата на внезапните промени продължава своето ретроградно движение в знака Телец. Това може да донесе вътрешна нестабилност и желание за промяна в зоната на финансите, сигурността и навиците. Възможно е да осъзнаем, че някои стари модели вече не ни служат, и да се подготвим за по-осъзнато освобождаване.

⛓️ Сатурн ретрограден до 27 ноември 2025

Сатурн е строгият учител на Зодиака. Неговото ретроградно движение изисква дисциплина и отговорност. До края на месеца ще се усеща нужда да се върнем към недовършени задължения или да поправим нещо, което не е било направено правилно. След 27 ноември, когато планетата стане директна, ще усетим облекчение и по-ясна структура за бъдещи действия.

Астрологичен фокус: как ретроградният ноември ще повлияе на всяка зодия

Зодия Какво да очаква през ноември 2025 Овен Възможни са забавяния в работата и неразбирателства в екипа. Използвайте времето за анализ, не за действие. Пазете техниката и документите. Телец Уран във вашия знак активира нуждата от независимост. Стар финансов модел може да се разруши, за да се отвори път към нов източник на стабилност. Близнаци Вашият управител Меркурий ще ви подтикне към самоанализ. Възможно е да се върнат хора или идеи от миналото – дайте им втори шанс само ако чувствате реална промяна. Рак Юпитер и Сатурн ще ви помогнат да се освободите от емоционален товар. Семейни въпроси или стари обещания може да излязат отново на преден план. Лъв Забавяне в професионалната сфера не бива да ви обезкуражава. Преразгледайте стратегията си – декември ще донесе яснота. Дева Време е да подредите хаоса. Ретроградният Меркурий ви дава шанс да приключите стари проекти, но не започвайте нови без ясен план. Везни Отношенията с партньори и колеги може да се изострят. Вслушвайте се повече, отколкото говорите. Стар конфликт може да се разреши с търпение. Скорпион Дълбок период на преосмисляне – особено около 11 ноември. Може да усетите, че приключва важен житейски цикъл. Не бързайте да действате – наблюдавайте. Стрелец Вашата планета управител – Юпитер – е ретроградна. Това е време да преразгледате посоката си и да обновите целите си. Пътуванията може да бъдат отложени. Козирог Сатурн, вашият господар, се обръща директно в края на месеца – символично „възнаграждение“ за усилията ви през годината. Финансовите теми изискват внимание. Водолей Уран, вашият управител, подтиква към промяна в навиците и начина на живот. Възможни са неочаквани ситуации у дома или в работата. Риби Юпитер и Сатурн активират вътрешния ви свят. Интуицията ви е силна, но не всичко е такова, каквото изглежда. Препоръчва се повече почивка и духовна работа.

Ретроградният ноември – бавен месец с голям смисъл

Ноември 2025 не е месец за прибързани решения. Астрологично, времето е подходящо за равносметка, корекция и завършване, а не за ново начало.

Всеки знак ще почувства ретроградните енергии по различен начин, но общата тенденция е ясна – Вселената ни кани да се обърнем навътре, да преразгледаме миналото и да изградим по-здрава основа за идващата 2026 година.