„6-7“ е Дума на годината

„67“ - това е думата на годината на Dictionary.com. Фразата придоби огромна популярност през лятото като шега с неясно значение, движена от деца и тийнейджъри в социалните мрежи, пише AssociatedPress.

От Dictionary.com посочват, че изборът им отразява съвременните социални тенденции, но признават, че нямат точна дефиниция на „67“.

„Не се притеснявайте, защото всички все още се опитваме да разберем какво точно означава“, се казва в съобщение, публикувано на уебсайта им.

Всичко започва с песента „Doot Doot (6-7)“ на рапъра Skrilla. Издадена през 2024 г., тя добива популярност в TikTok, където потребители я използват, за да озвучат видеа с известни спортисти.

Обикновено фразата се съчетава с жест с ръце, при който дланите са обърнати нагоре и се движат последователно.

Според Dictionary.com фразата означава „горе-долу“. Merriam-Webster я определя като „безсмислен израз, използван от тийнейджъри и деца“.

„Тя е безсмислена, повсеместна и нелепа. С други думи, има всички белези на интелектуалната деградация“, пише Dictionary.com. „И все пак остава значима за хората, които я използват, заради връзката, която създава“, допълват оттам.

Родители и учители създават свои видеа, опитвайки се да обяснят феномена, а някои се оплакват, че децата не спират да го повтарят по цял ден.