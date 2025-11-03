  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +14 / +18
Пловдив: +11 / +18
Варна: +13 / +18
Сандански: +13 / +19
Русе: +13 / +18
Добрич: +12 / +19
Видин: +11 / +18
Плевен: +9 / +19
Велико Търново: +10 / +20
Смолян: +5 / +12
Кюстендил: +11 / +18
Стара Загора: +10 / +17

Най-вкусната пилешка супа – традиционна българска рецепта

  • Сподели в:
  • Viber
Най-вкусната пилешка супа – традиционна българска рецепта
A A+ A++ A

Пилешката супа е едно от най-обичаните и утвърдени ястия в българската кухня. Тя се похвали на трапезата както в делнични дни, така и при високи поводи. Сгряваща, ароматна и изключително питателна, тази супа не е само утолява глада, но и носи усещане за домашен уют и грижа.

Исторически корени

Още от древни времена пилешкото месо е било високо ценено в българските домакинства – както заради достъпността си, така и заради вашето лекарство и вкус. Супата, приготвена от домашно пиле, често е била първото ястие, което се поднася на болен или след тежък ден работа. В много региони на България тя се счита за лекарството – „българският пеницилин“, както я наричат ​​с усмивка някои домашни.

Необходими продукти

За да приготвите традиционна българска пилешка супа, ще имате необходимите съставки:

1/2 пиле (за предпочитане домашно)

1 глава лук

1 мърморко

1 парче целина

1-2 картофи

1 червена чушка

2 с.л. ориз

2 с.л. олио или малко масло

Сол и черен пипер на вкус

Присъствие на магданоз

По желание: яйце и лимон за застройка

Начин на приготвяне

Сваряване на пилето
Пилето се измива и се слага да заври в тенджера със студена вода. След като кипне, се отстранява образувалата се пяна. Добавят се малко сол и няколко зърна черен пипер. Варенето продължава до омекване на месото.

Приготвяне на зеленчуци
Нарежете лука, моркова, целината и чушката на ситно. Във отделен съд ги задушете леко с олиото, докато омекнете и пуснете аромата си.

Комбиниране на продуктите
Добавете зеленчуците и ориза към прецедени пилешки булон. Варете, докато оризът се свари напълно. Междувременно обезкостете пилето и нарежете месото на малки късчета, които връщате обратно в супата.

Финален щрих – застройката
За класическа българска застройка разбийте 1 яйце с малко лимонов сок и няколко лъжици топъл булон. След това внимателно я добавяте към супата при невъзможно бъркане, без да кипи, за да не се пресече.

Подправяне и сервиране
Накрая добавяте ситно нарязан магданоз и щипка черен пипер. Поднесете я гореща, с филия домашен хляб.

Малки тайни за голям вкус

Най-добрата пилешка супа се получава от домашно пиле – месото е по-ароматно и булонът по-богат.

Добавянето на малко масло в края придава кадифен вкус.

Ако обичате по-гъста консистенция, увеличете ориза или добавете малко фиде.

Традиционната българска пилешка супа е повече от просто ястие – тя е спомен, топлина и любов, събрани в купа. Независимо дали я приготвяте за семейството, за гост или просто за себе си, тази супа винаги носи усещане за дом и уют, който никой модерен рецепта не може да замени.

#супа

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?