Падна легендарен рекорд в българския спорт

Падна легендарен рекорд в българския спорт
Подобрено бе емблематично постижение в родния спорт.

Националният рекорд на Таня Богомилова на 200 метра бруст в малък басейн бе подобрен, след като в продължение на 37 години бе недостижим.

Легендарната ни плувкиня, шампионка на 100 метра бруст от Сеул 1988, поставя въпросното постижение в годината, в която стъпва и на олимпийския връх.

Сега обаче България има нова рекордьорка и нейното име е Камелия Стоименова. 22-годишната плувкиня, която от известно време живее и се състезава във Великобритания, подобри времето на Богомилова по време на зимния шампионат на Лондон.

На 20 март 1988-а легендата ни дава време от 2:25.95 минути.

А на 2 ноември 2025-а, Стоименова завърши за 2:25.59 минути. Състезанието се проведе в басейна, приел олимпийските състезания през 2012 година.

Така след 13 741 дни или 37 години, 7 есеца и 13 дни, постижението на Таня Богомилова бе подобрено.

По-рано тази година Стоименова стана сребърна медалистка на 50 метра бруст, бронзова на 100 метра бруст и шампионка на 200 метра бруст на републиканското първенство на България, провело се в София.

У нас тя е състезателка на столичния плувен клубен "Спринт", откъдето я поздравиха за постижението, а пък във Великобритания плува за Нюхем Юнивърсити ъф Ийст Лондон.

