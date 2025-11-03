  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +14 / +18
Пловдив: +11 / +18
Варна: +13 / +18
Сандански: +13 / +19
Русе: +13 / +18
Добрич: +12 / +19
Видин: +11 / +18
Плевен: +9 / +19
Велико Търново: +10 / +20
Смолян: +5 / +12
Кюстендил: +11 / +18
Стара Загора: +10 / +17

Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ

  • Сподели в:
  • Viber
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ
A A+ A++ A

Протест срещу въвеждането на еврото у нас се провежда днес пред сградата на Българската народна банка. Акцията е организирана от различни граждански организации и от партия "Възраждане".

Участниците скандират "Искаме си лева!" и "Не на еврото!", издигнати са плакати с послания към представители на евроинституциите и обвинения, че на страната се налагат финансови решения отвън.

Полицията предотврати опит да бъде запален флагът на ЕС с нарисувани свастики.

#БНБ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?