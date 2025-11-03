Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ

Протест срещу въвеждането на еврото у нас се провежда днес пред сградата на Българската народна банка. Акцията е организирана от различни граждански организации и от партия "Възраждане".

Участниците скандират "Искаме си лева!" и "Не на еврото!", издигнати са плакати с послания към представители на евроинституциите и обвинения, че на страната се налагат финансови решения отвън.

Полицията предотврати опит да бъде запален флагът на ЕС с нарисувани свастики.